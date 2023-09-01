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Düzce'de av sezonu dolayısıyla tören düzenlendi

01.09.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için tören gerçekleştirildi.

Düzce'de av sezonu dolayısıyla tören düzenlendi

Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca'ya 10 kilometre uzaklıktaki Melenağzı köyündeki balıkçı barınağında düzenlenen tören öncesinde balıkçılar horon tepti.

Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak adına 15 Nisan-1 Eylül tarihleri arasında balık avcılığına mola verildiğini hatırlatarak, "Deniz canlılarının üremelerine olanak sağlaması noktasında bu elzem olan bir tedbir. Aradan geçen 5 aylık bir süre içinde balıkçılar denizleri, tüketicilerde sofralarında taze balığı özledi. Bu hasret bugün itibarıyla 15 Nisan'a kadar bitiyor. balıkçılarımıza bol ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da kentte 2022 yılında 6,5 milyon kilogram balık avlandığını vurgulayarak, bu avlardan yaklaşık 350 milyon lira kazanç elde edildiğini söyledi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can da konuşmalarında balıkçıların hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Törende davetlilere balık ikram edildikten sonra Vali Aslan ve beraberindekiler balıkçı teknesiyle deniz turu yaptı.

Programın sonunda dualar edilip av sezonun bereketli geçmesi dileğinde bulunuldu, hatıra fotoğrafı çekildi.

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balık Düzce Akçakoca balıkçılar tören

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