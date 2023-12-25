YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

25.12.2023 07:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kuzey Çevreyolu Kalıcı Konutlar istikametinde seyreden Ö.F.Ş. idaresindeki 81 ET 299 plakalı otomobil, Düzce-Bahçeşehir yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan T.Y.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yaralıları otomobilde sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta uzun uğraşlar sonucu hastaneye kaldırıldıKar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta uzun uğraşlar sonucu hastaneye kaldırıldı
Burhaniye Sosyal Belediyecilikte örnek olduBurhaniye Sosyal Belediyecilikte örnek oldu
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç takla attı: 3 yaralıPolisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç takla attı: 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 25 Aralık Pazartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:11
Öğle
13:00
İkindi
15:19
Akşam
17:39
Yatsı
19:06

Düzce Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Pazartesi

Ebru eczanesi
Merkez
Burak eczanesi
Merkez
Deva eczanesi
Cumayeri
Hakan eczanesi
Golyaka
Yardim eczanesi
Gumusova
Şifa eczanesi
Yigilca
Anil aydin eczanesi
Kaynasli
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.