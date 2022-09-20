Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş eden 2 kişiden 1'i tutuklandı

Düzce'de, belediye denetimli özel halk minibüsüne, içinde yolcu varken ateş eden şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce-Bahçeşehir Bağlantı Yolu, Kervan Köprülü Kavşağı mevkisinde önceki gün, yol verme nedeniyle çıkan kavganın ardından Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı Düzce Belediyesi denetimli özel halk minibüsünün önüne motosikletle geçip ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ü.Ç. ve yanındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ü.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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