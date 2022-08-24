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Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

24.08.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi altına alındı.

Karaburun köyü plajında serinlemek için denize giren Hidayet Özdemir (55), boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaranlar harekete geçti.

Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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