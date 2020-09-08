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Düzce’de bozuk yollar onarılmaya devam ediyor

DÜZCE HABERLERİ  | 08.09.2020 13:17 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi asfalt ekipleri, çeşitli alt yapı çalışmaları sonrası yapısı bozulan cadde ve sokaklarda yama çalışmasını sürdürdü.

Düzce’de bozuk yollar onarılmaya devam ediyor

Düzce Belediyesi asfalt ekipleri, çeşitli alt yapı çalışmaları sonrası yapısı bozulan cadde ve sokaklarda yama çalışmasını sürdürdü. Çay mahallesinde yapılan çalışmalar sonrası bozuk olan noktalar onarıldı.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt yama ekipleri, şehir merkezi ve çevresinde çeşitli alt yapı bakım ve onarım çalışmalarının ardından bozulan yolları tespit ederek onarımını yaptı. Çay mahallesinde tespit yapan ekipler, yapısı bozulan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt marifeti ile bozulan yolları onardı. Onarım çalışmaları çevre mahallelerde yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda devam edecek.

Düzce’de bozuk yollar onarılmaya devam ediyor

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Düzce Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Mehtap Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
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