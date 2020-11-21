YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de çatıdaki güvercinleri kovalarken beşinci kattan düştüğü iddia edilen çocuk öldü

Düzce'de çatıdaki güvercinleri kovalarken beşinci kattan düştüğü iddia edilen çocuk öldü

DÜZCE HABERLERİ  | 21.11.2020 17:36 | Son Güncelleme

Düzce'de çatıdaki güvercinleri kovalarken beşinci kattan düştüğü iddia edilen çocuk öldü

Düzce'de 5 katlı apartmanın çatısındaki güvercinleri kovalarken beton zemine düştüğü iddia edilen Suriye uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nusrettin Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada ailesiyle yaşayan Mod Taha Ahmet Ali Khefi (14), iddiaya göre binanın çatısındaki güvercinleri kovalamaya çalıştı.

Üzerine çıktığı plastik bölümün kırılması üzerine beşinci kattan beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark ettiBursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Düzce Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:42
Öğle
12:46
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
19:04

Düzce Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Ab-I Hayat Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.