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Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

18.07.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hacılar köyünde Orhan Artırmak idaresindeki pat pat devrildi.

Ters dönen aracın altında kalan sürücü, bulunduğu yerden sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansa alındı.

Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıtmak, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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