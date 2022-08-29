Düzce'de evde mahsur kalınca panik atak geçiren kadını itfaiye kurtardı

Düzce'de arkadaşının kapıyı kilitleyip gitmesi üzerine evde mahsur kalarak panik atak geçiren kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Aydınpınar Caddesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında yaşayan Ç.B, arkadaşının evin kapısını dışarıdan kilitleyip ayrılması üzerine mahsur kaldı.

Balkonda fenalaşan kadının yardım istemesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla kadını aşağı indirdi.

Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ç.B'nin panik atak geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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