Düzce'de gençlerin elinde yeşeren ata tohumları huzurevi bahçesinde toprakla buluştu

Düzce'de "Ata Tohumu Gençlerin Elinde Yeşeriyor" projesi kapsamında, gençlerin köylülerden toplayarak ektiği ata tohumlarından oluşan fideler huzurevi bahçesine dikildi.

Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri arasında imzalanan protokol kapsamında Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler tarafından ata tohumlarından oluşturulan fideler, Muharrem Sancaklı Huzurevinin bahçesinde toprakla buluşturuldu.

Vali Cevdet Atay, gazetecilere, fideleri huzurevi bahçesinde yaşlılarla toprağa değerek diktiklerini belirterek, "İnşallah mahsul döneminde de hep beraber toplayacağız. Burada amacımız, yok olmaya yüz tutan ata tohumlarımızı yeniden tarıma kazandırmak." dedi.

Gençler ve yaşlılar tarafından dikilen fidelerden elde edilecek mahsul, kurumların mutfağında kullanılacak.

