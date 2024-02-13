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Düzce'de hafif ticari araç at arabasına çarptı, 5 kişi yaralandı

AA AA
13.02.2024 08:28 | Son Güncelleme:
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Düzce'de hafif ticari aracın at arabasına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Düzce'de hafif ticari araç at arabasına çarptı, 5 kişi yaralandı

Kuzey Çevre Yolu'nda seyreden M.T. idaresindeki 55 AFT 779 plakalı hafif ticari araç, Çamköy Mahallesi 1439 Bulvar'da yolun karşısına geçmeye çalışan Y.D'nin kullandığı at arabasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç ile at, yol kenarındaki kanala yuvarlandı.

Kazada sürücüler M.T. ve Y.D. ile at arabasındaki E.D, T.E.D. ve A.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

BÖLGE SAKİNLERİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kazanın ardından çevre sakinleri, bölgede çok sık kaza yaşandığını öne sürerek protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı. Bunun üzerine bölgeye takviye polis ekipleri çağrıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kaza yerine gelerek bölge sakinleriyle konuştu. Bir süre sonra çevre sakinleri, bölgeden ayrıldı.

Kanala düşen at, Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce at arabası

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