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Düzce'de ilkokul öğrencileri trafik kurallarını parkurda öğrendi

06.01.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de ilkokul öğrencileri trafik kurallarını parkurda öğrendi

Düzce'de emniyet ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları konusunda bilinç kazandırmak amacıyla parkurda eğitim verdi.

Trafik Şube Müdürlüğü personeli, eğitim kapsamında Düzce Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle oluşturulan Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Polis ekipleri, çocuklara karşıdan karşıya geçme, güvenli geçiş yerleri, araçlara binerken yapılması gerekenleri uygulamalı gösterdi.

Trafik polisi Yalçın Ergen, gazetecilere, öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları öğrettiklerini söyledi.

Öğrencilerin ailelerini trafikte uyaracaklarını ifade eden Ergen, "Bugün çocuklarla önce teorik, daha sonra uygulamalı eğitim yaptık. Hepsi ailelerinin dedektifi olup kural ihlali yaparlarsa kırmızı düdük çalacaklar. Emniyet kemerini takmayan veya kırmızı ışıkta geçen olursa düdük çalıp onları uyaracaklar." dedi.

Eğitimin ardından öğrenciler, toplu halde düdük çalarak sürücülere mesaj gönderdi.

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