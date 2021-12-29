Düzce'de kaçak silah ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de yol denetiminde durdurulan araçta kaçak silah ve uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Alay Komutanlığınca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeklerinin katılımıyla kentteki kara yollarında geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu, 5 kaçak tabanca, 2 ağzı açılmış namlu, 8 adet 9 milimetrelik fişek, 29 tabanca fişeği, 3 av tüfeği fişeği, 1 hassas terazi, 143 bin 900 lira ile 100 avro, 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan R.B. ile N.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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