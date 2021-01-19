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Düzce’de kar nedeniyle kapanan 228 köy yolu ulaşıma açıldı

19.01.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Düzce’de kar nedeniyle kapanan 228 köy yolu ulaşıma açıldı

Düzce’de 2 gün boyunca süren yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

Düzce’de 2 gün boyunca süren yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu 228 köy yolu ulaşıma açılırken, Yığılca ilçesinde bulunan 4 köy için çalışmalar sürüyor.
Meteorolojinin uyardığı kar yağışı birçok ilde olduğu gibi geceden itibaren Düzce genelinde etkili oldu. Kent merkezinde yer yer 10-15 santime ulaşan kar kalınlığı, yüksek rakımlı bölgelerde 40 santime kadar çıktı. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte merkeze bağlı 82, ilçelerden Akçakoca’da 23, Cumayeri’nde 21, Çilimli’de 10, Gümüşova’da 16, Gölyaka’da 21, Kaynaşlı’da 20, Yığılca’da 39 olmak üzere toplam 232 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne bağlı "Karla Mücadele" ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında kapalı olan 232 köy yolundan 228’i ulaşıma açıldı. Yığılca ilçesinde bulunan 4 köy yolu için ise çalışmalar sürüyor.
Yoğun kar yağışının etkisini kaybettiği kent merkezinde ise belediye ekipleri tuzlama ve temizlik çalışması devam ediyor.

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