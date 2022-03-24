YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de kötü muamele gören köpeğin bakımını "Bipativer" üstlenmek istedi

Düzce'de kötü muamele gören köpeğin bakımını "Bipativer" üstlenmek istedi

24.03.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş: - "Bizler de dernek olarak hayvanı alıp bundan sonraki hayatında daha güvenli bir yaşam sağlamasına çalışacağız"

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahibi tarafından şiddet uygulandığı görüntülenen köpeğin bakımını Düzce Hayvanları Koruma Derneği (Bipativer) üstlenmek istedi.

Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki bir tesise gelen kişinin, tasmayla gezdirdiği köpeğine şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Akçakoca polisi şahsı yakalarken, köpeği de Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Düzce Hayvanları Koruma Derneği üyeleri bakımevine gelerek koruma altına alınan köpeğin sağlık durumunu inceledi.

Bipativer üyeleri, sahibi tarafından şiddete maruz kalan köpeğin bakımına talip oldu.

Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntüleri izledikleri andan itibaren olayın takipçisi olduklarını söyledi.

Köpeğin bütün bakımlarını karşılayarak sahiplenmek istediklerini belirten Altıntaş, "Sağ olsunlar ilgili birimlerimiz duyarlı olarak çalıştılar. Şu anda şiddet uygulayan şahıs savcılıkta ifade veriyor. Köpek güvenli yerde. Düzce Belediyesine ait barınağa geldi. Olayın ilk anından itibaren Akçakoca Doğa Can Derneği ve Düzce Hayvanları Koruma Derneği Bipativer olarak takip ediyorduk. Son durumunu öğrenmek için barınağa geldik. Gayet sağlıklı." diye konuştu.

Altıntaş, sahibi tarafından şiddet uygulanan köpeğin sağlık durumunun yarın daha detaylı şekilde inceleneceğini de ifadelerine ekleyerek şunları kaydetti:

"Bizler de dernek olarak hayvanı alıp bundan sonraki hayatında daha güvenli bir yaşam sağlamasına çalışacağız. Bu köpeğin bakımına talibiz. Özellikle şehir dışından gelecek dernek veya vatandaşların olaya müdahil olmasını istemiyoruz. Bizlerde yerelde yediemin olarak hayvana sahip çıkar bütün bakımlarını yaparız."

Köpeğin ilk belirlemelere göre gayet sağlıklı olduğunu vurgulayan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Büşra Erşahin ise şunları söyledi:

"İlk tedavilerini yaptık. Şu anda durumu gayet iyi ve yarın da detaylı olarak muayenesine devam edilecek. Dış bakım muayenesinde herhangi bir yaraya rastlamadık. Yarın kan ve röntgen tetkikleri yapılacak ve nasıl olduğuna bakılacak. İlk geldiğinde çok korkaktı. Saldırgan tavırlar sergiliyordu ama şu anda biraz daha iyi."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski milli kaleci "Tostos Turan" huzuru Kızılay'da bulduEski milli kaleci "Tostos Turan" huzuru Kızılay'da buldu
Ankara Altındağ'da ölü bulunan kişinin katil zanlısı kuzeni tutuklandıAnkara Altındağ'da ölü bulunan kişinin katil zanlısı kuzeni tutuklandı
Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen: "Şampiyonluk şarkıları söyleyelim"Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen: "Şampiyonluk şarkıları söyleyelim"
Anahtar Kelimeler:
Düzce Akçakoca

Düzce Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:42
Öğle
13:06
İkindi
16:35
Akşam
19:20
Yatsı
20:40
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.