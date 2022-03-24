Düzce'de kötü muamele gören köpeğin bakımını "Bipativer" üstlenmek istedi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahibi tarafından şiddet uygulandığı görüntülenen köpeğin bakımını Düzce Hayvanları Koruma Derneği (Bipativer) üstlenmek istedi.

Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki bir tesise gelen kişinin, tasmayla gezdirdiği köpeğine şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Akçakoca polisi şahsı yakalarken, köpeği de Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Düzce Hayvanları Koruma Derneği üyeleri bakımevine gelerek koruma altına alınan köpeğin sağlık durumunu inceledi.

Bipativer üyeleri, sahibi tarafından şiddete maruz kalan köpeğin bakımına talip oldu.

Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntüleri izledikleri andan itibaren olayın takipçisi olduklarını söyledi.

Köpeğin bütün bakımlarını karşılayarak sahiplenmek istediklerini belirten Altıntaş, "Sağ olsunlar ilgili birimlerimiz duyarlı olarak çalıştılar. Şu anda şiddet uygulayan şahıs savcılıkta ifade veriyor. Köpek güvenli yerde. Düzce Belediyesine ait barınağa geldi. Olayın ilk anından itibaren Akçakoca Doğa Can Derneği ve Düzce Hayvanları Koruma Derneği Bipativer olarak takip ediyorduk. Son durumunu öğrenmek için barınağa geldik. Gayet sağlıklı." diye konuştu.

Altıntaş, sahibi tarafından şiddet uygulanan köpeğin sağlık durumunun yarın daha detaylı şekilde inceleneceğini de ifadelerine ekleyerek şunları kaydetti:

"Bizler de dernek olarak hayvanı alıp bundan sonraki hayatında daha güvenli bir yaşam sağlamasına çalışacağız. Bu köpeğin bakımına talibiz. Özellikle şehir dışından gelecek dernek veya vatandaşların olaya müdahil olmasını istemiyoruz. Bizlerde yerelde yediemin olarak hayvana sahip çıkar bütün bakımlarını yaparız."

Köpeğin ilk belirlemelere göre gayet sağlıklı olduğunu vurgulayan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Büşra Erşahin ise şunları söyledi:

"İlk tedavilerini yaptık. Şu anda durumu gayet iyi ve yarın da detaylı olarak muayenesine devam edilecek. Dış bakım muayenesinde herhangi bir yaraya rastlamadık. Yarın kan ve röntgen tetkikleri yapılacak ve nasıl olduğuna bakılacak. İlk geldiğinde çok korkaktı. Saldırgan tavırlar sergiliyordu ama şu anda biraz daha iyi."

