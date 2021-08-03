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Düzce'de kuruyemiş fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

03.08.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de kuruyemiş fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kuruyemiş fabrikasında çıkan ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Şimşir Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuruyemiş fabrikasının çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden fabrika çalışanları, yangına müdahale etmeye çalıştı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine bölgeye Düzce ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında, fabrikada hasar meydana geldi.

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