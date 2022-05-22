YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de mahallelerde "köşe bucak temizlik" seferberliği başlatıldı

Düzce'de mahallelerde "köşe bucak temizlik" seferberliği başlatıldı

22.05.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlik kapsamında toplanan çöp torbalarından "Temiz Şehir Düzce" yazıldı

Düzce'de farkındalık oluşturulması amacıyla mahallelerde "köşe bucak temizlik" seferberliği başlatıldı.

Belediye tarafından organize edilen etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar ve belediye personeli, çöp toplama araçları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yürüyerek çöp topladı.

Yürüyüşün ardından toplanan çöp torbalarıyla "Temiz Şehir Düzce" yazıldı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Bugün itibarıyla başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında, değerli muhtarlarımızla yapacağımız program dahilinde her hafta sonu bir mahallemize tüm ekip ve ekipmanlarımızla gideceğiz. Mahalle sakinlerimizle evimizin kapısından mahalle sınırlarımıza kadar, her kaldırımın, yolun, parkın köşe bucak temizliğini birlikte yapacağız." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyorKalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyor
Kocaelispor-Adanaspor maçının ardındanKocaelispor-Adanaspor maçının ardından
İzmir'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladıİzmir'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazar

İmsak
03:36
Sabah
05:25
Öğle
12:57
İkindi
16:54
Akşam
20:19
Yatsı
22:00
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bodrum'da tatil yapan Kate Moss lahmacunun fiyatını görünce...

Bodrum'da tatil yapan Kate Moss lahmacunun fiyatını görünce...

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.