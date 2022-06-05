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Düzce'de motosikletten düşen 2 kişi ağır yaralandı

05.06.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de motosikletten düşen 2 kişi ağır yaralandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde motosikletten düşen 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Ali Balıkçı yönetimindeki trafik tescili bulunmayan motosiklet, Cumayeri Dokuzdeğirmen yolunda devrildi.

Yolda sürüklenen motosikletin sürücüsü Balıkçı ve beraberindeki İbrahim Kardeşoğlu ağır yaralandı.

Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerin devam ettiği belirtildi.

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