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Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

17.04.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Merkeze bağlı Turaplar köyünde yaşayan Serdar Topal'a ait 2 katlı müstakil evden dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangının evin mutfak bölümünde, ocakta yemek unutulması nedeniyle çıktığını belirleyen ekipler, evde yalnız yaşayan ve o esnada uyuyan Topal'ı dışarıya çıkarmayı başardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan Topal, olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

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