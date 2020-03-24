YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce’de otobüslere dezenfektan kutuları yerleştirildi

Düzce’de otobüslere dezenfektan kutuları yerleştirildi

DÜZCE HABERLERİ  | 24.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

Düzce’de koronavirüse karşı önlemler kapsamında tüm özel halk otobüslerine dezenfektan kutuları yerleştirildi.Düzce Belediyesi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri uygulamaya devam ediyor.

Düzce’de otobüslere dezenfektan kutuları yerleştirildi

Düzce’de koronavirüse karşı önlemler kapsamında tüm özel halk otobüslerine dezenfektan kutuları yerleştirildi.
Düzce Belediyesi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Düzce Özel Halk Otobüs şoförleri ve yolcuların kullanması için Düzce’de bulunan tüm halk otobüslerine dezenfektan kutuları yerleştirildi.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, “Otobüslerimizi günübirlik olarak dezenfekte ediyoruz. Personelimizin ve yolcularımızın sağlığı açısından kullanabilmeleri için otobüslerimize dezenfekte kutuları yerleştirdik. Üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Personellerimizi bilinçlendiriyoruz. İnşallah bu salgından ülkemiz ve tüm insanlık bir an önce kurtulur” şeklinde konuştu.

Düzce’de otobüslere dezenfektan kutuları yerleştirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan operatör öldü

Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan operatör öldü

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Düzce Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:19
Sabah
06:45
Öğle
13:07
İkindi
16:34
Akşam
19:18
Yatsı
20:38

Düzce Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Elmas Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

Düzce'de suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

Haltercilerden İl Müdürü’ne ziyaret

Haltercilerden İl Müdürü’ne ziyaret

Temizlik seferberliği sürüyor

Temizlik seferberliği sürüyor

Düzce'de park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.