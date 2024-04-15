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Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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15.04.2024 10:03
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Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Yığılca istikametinde seyreden C.K. idaresindeki 81 GD 406 plakalı panelvan ile karşı yönden gelen A.B'nin kullandığı 81 AC 167 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca kara yolunun Çiftlik köyü mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan V.K, R.Ş. ve A.T. yaralandı.

Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce

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