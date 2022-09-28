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Düzce'de otomobilin çarptığı direk kafeteryadaki masaların üzerine devrildi

28.09.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafeteryada kimsenin bulunmadığı olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, otomobil çarparak devirdiği aydınlatma direğinin yolun kenarında bulunan kafeteryadaki masaların üzerine devrilmesi hasara yol açtı.

Osmaniye Mahallesi Çınar Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk, yol kenarında bulunan kafeteryadaki masaların üzerine devrildi. Olayda masaların bir kısmı hasar gördü.

Öte yandan kafeteryada kimsenin bulunmadığı olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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