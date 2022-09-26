YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

26.09.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin aracında ve üst aramasında 194 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi

Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakaladı.

Zanlının aracında ve üst aramasında 194 adet 100 liralık sahte banknot ve sahtecilikten elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batı Karadenizli balıkçılar limana bol palamutla döndüBatı Karadenizli balıkçılar limana bol palamutla döndü
Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandıElazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
GÜNCELLEME - 2 - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltıGÜNCELLEME - 2 - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Düzce sahte para banknot piyasa

Düzce Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:51
İkindi
16:11
Akşam
18:51
Yatsı
20:10
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Sırlarınızı kimsenin bilmesine gerek yok

Sırlarınızı kimsenin bilmesine gerek yok

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.