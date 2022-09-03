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Düzce'de plajın yakınında denizde hortum oluştu

03.09.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de plajın yakınında denizde hortum oluştu

Düzce'de plajın yakınında denizde hortum oluştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karaya az mesafe kala etkisini yitirdi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında dev hortum meydana geldi.

Karaya yaklaşan hortum, 20 dakika sonra kayboldu.

Hortum, Değirmenağzı Plajı'nda bulunan kişilerin panik yaşamasına yol açtı.

Düzce'de plajın yakınında denizde hortum oluştu

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Hortum plaj

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