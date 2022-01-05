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Düzce'de polisten kaçarken duvara çarpan otomobildeki 4 zanlı yaralandı

05.01.2022 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de polisten kaçarken duvara çarpan otomobildeki 4 zanlı yaralandı

Düzce'de polisten kaçmak isterken duvara çarpan otomobildeki 4 şüpheli yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.A. idaresindeki 81 ES 392 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İçerisinde 4 kişinin olduğu belirlenen ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobili takibe alan polis ekipleri, aracı yaklaşık 10 kilometre yakın takipte kovaladı.

Otomobil, merkeze bağlı Duraklar köyü yolunda kontrolden çıkarak köy konağının duvarına çarptı.

Kazada yaralanan şüpheliler M.A, M.E, T.O ve İ.E ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlıların tedavilerinin ardından gözaltına alınıp, sorguya alınacakları öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri zanlıların kovalamaca sırasında yol boyunca yola bazı malzemeler attığını tespit ederek güzergahta arama çalışması başlattı.

Zanlıların aşırı alkollü veya uyuşturucu etkisinde oldukları ve kaçarken yola uyuşturucu attıkları değerlendiriliyor.

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