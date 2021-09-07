Düzce'de Roma dönemine ait bakır ve bronz sikkeler ele geçirildi

Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait 3 bakır ve 3 bronz sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Konuralp Mahallesi'nde A.Ö'nün kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bakır ve 3 bronz sikke bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edilen sikkelerin tarihi değeri, incelemenin ardından belirlenecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz