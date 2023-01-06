YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de sahipsiz köpek ölümlerine inceleme

Düzce'de sahipsiz köpek ölümlerine inceleme

06.01.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de boş arazide bulunan 9 sahipsiz köpeğin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzce Hayvanları Koruma Derneğine gelen ölü köpek ihbarını değerlendiren dernek başkanı Dursun Altıntaş, Beyköy Belediyesi Hacıahmetler köyü Çalılık mevkisine gitti.

Burada 9 sahipsiz ölü köpekle karşılaşan Altıntaş, durumu İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler incelemelerde bulunurken, köpeklerden birinin, ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Pendik'teki otopsi merkezine gönderilmesi kararlaştırıldı.

Dernek başkanı Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihbar üzerine gittikleri bölgede 9 köpeğin "kasten ve zalimce" öldürüldüğünü fark ettiklerini belirtti.

Durumu bildirmeleri üzerine harekete geçen ekiplere teşekkür eden Altıntaş, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda konuyu savcılığa bildirerek sürece yasal olarak müdahil olduk. Yaptığımız ilk incelemelere göre, bir köpeğin eski tarihli, kalan 8 köpeğin ise yakın tarihli olacak şekilde aynı zamanda öldürüldüğü konusunda mutabık olduk. Derneğin yönlendirmesi ve savcılığın kararıyla ölü köpeklerden birinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınıp ölüm nedeninin anlaşılması için İstanbul Pendik'teki otopsi merkezine gönderilmesi kararı alındı. Bu eylemin önceden planlanarak, organize bir şekilde yapıldığını düşünüyoruz."

Altıntaş, toplumun vicdanını yaralayan bu olayın bir an önce aydınlatılarak faillerinin yakalanmasını ve hesap vermesini istediklerini vurgulayarak, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöpten, 5 bin 200 haneye yetecek elektrik üretildiÇöpten, 5 bin 200 haneye yetecek elektrik üretildi
Osmaniye'de kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi öldüOsmaniye'de kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü
Pendik’te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralıPendik’te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Düzce köpek inceleme ölü

Düzce Namaz Vakitleri 6 Ocak Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:13
Öğle
13:06
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:15
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.