Düzce'de sahte para operasyonunda 3 kişi yakalandı

Düzce'de 64 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte parayla alışveriş yaptığı tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı kamyoneti durdurdu.

Kamyonette ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 64 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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