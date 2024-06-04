Düzce'de şarampole devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Y.U. idaresindeki arka kısmına römork bağlı traktör, Saçmalıpınar köyü Güney Mahallesi'nde yaklaşık 100 metrelik şarampoldeki ağaçlık alana devrildi.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, traktör sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan F.G. ve C.U. yaralandı.

Köylülerle birlikte traktörün devrildiği alana inen ekipler, bir ucu arazi aracına bağlı olan çelik halatla sedyeye koydukları yaralıları yukarı taşıdı.

Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü Y.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.





