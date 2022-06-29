YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de sel mağdurları evlerine kavuşmak için suyun çekilmesini bekliyor

Düzce'de sel mağdurları evlerine kavuşmak için suyun çekilmesini bekliyor

29.06.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melen Çayı'nın taşması sonucu oluşan selin etkilediği Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler köyünün muhtarı Nahit Eker: - "Burada akrabası olmayan bir aileyi Düzce'ye KYK yurduna yerleştirdik. Can kaybımız yok. Ekili alanların tamamı gitti. Tek temennimiz yağmurun kesilip devam etmemesi" - Evi hasar gören Yakup Yüksel: - "Maddi anlamda kayıplar olsa da herkes beraberdi, birbirine yardımcı oldu"

İBRAHİM YOZOĞLU - CEM ALİ KUŞ - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanağın ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu evlerini su bastığı için akrabaları ile komşularında kalan İçmeler köyü sakinleri, yuvalarına kavuşabilmek için bir an evvel suyun çekilmesini bekliyor.

Tarım arazilerinin de tamamına yakınının su altında kaldığı köyde, yetkililer hasar tespit çalışmalarına başladı.

İçmeler köyü muhtarı Nahit Eker, AA muhabirine, aşırı yağışlar sonucu Melen Çayı'nın taşması sonucu iki mahalledeki evlerin su içinde kaldığını belirterek, "Evlerin kimisine su girdi, kimisinin bahçesi su altında kaldı. Evlere su girmese de bahçelerinde su olduğu için evlerine giremeyenler var." dedi.

Evleri ve bahçeleri su basan 30 haneyi dün tahliye ettiklerini belirten Eker, köylülerin hep birlikte traktörlerle evlerdeki eşyaları taşıdıklarını aktardı.

- "Borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz"

Evlerinden tahliye olanların geceyi akrabalarının yanında geçirdiğini dile getiren Eker, "Burada akrabası olmayan bir aileyi de Düzce'ye KYK yurduna yerleştirdik. Can kaybımız yok. Ekili alanların tamamı gitti. Şu anda da hala su hafif hafif yükseliyor. Tek temennimiz, yağmurun kesilip devam etmemesi." diye konuştu.

Eker, su yavaş yavaş yükseldiği için kimsenin mahsur kalmadığını, tarım arazilerinin tamamının zarar gördüğünü belirterek, ümitle beklenen mahsulünün hepsinin su altında kaldığını söyledi.

- "Herkesin burada beraber olduğunu gördük"

Evi hasar gören Yakup Yüksel de selde ciddi hasarın oluştuğunu anlattı.

Birçok ailenin eşyalarını taşımak zorunda kaldığını dile getiren Yüksel, "Saat 04.00'te köy halkı burada birbirine yardım etmek için fenerlerle su basan yerlerde dolaştı. Biz de kendi evimizin bahçesindeki köpeği kurtardık. Herkesin burada beraber olduğunu gördük. Maddi anlamda kayıplar olsa da herkes beraberdi, birbirine yardımcı oldu, küs insanlar barıştı. Bence tek kazandığımız şey bu diye düşünüyorum." diye konuştu.

Selle ilgili anonsların yapıldığını ancak yağmur yağmadığı için o kadar dikkate almadığını anlatan Yüksel, "Melen Çayı'nın taşmasıyla su birden yükselmeye başladı. Dün gece su basan evlerdeki eşyaları traktörlerle taşıdık. Gece boyunca yağış bastırdı. Korkmadık ama hep beraberdik. Tarım arazilerinde de hasar var ama hasar tespiti için ekipler geldi ve incelemesini yaptı." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, selin etkili olduğu Yığılca'da incelemelerde bulunduİçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, selin etkili olduğu Yığılca'da incelemelerde bulundu
Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildiSivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi
Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyorSel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor
Anahtar Kelimeler:
sel

Düzce Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:20
Sabah
05:19
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:38
Yatsı
22:28
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.