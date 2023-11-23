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Düzce'de sel tatbikatı yapıldı

23.11.2023 13:23 | Son Güncelleme:
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Düzce'de sel tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzce'de sel tatbikatı yapıldı

UMKE ve AFAD koordinesinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği kentte meydana gelen selde Melen Çayı'na düşen 3 kişinin kurtarılması için kırmızı alarm verildi.

Hızlıca Mamure Köyü mevkisinde suda mahsur kalanların bulunduğu bölgeye giden ekipler, 3 kişinin yerini tespit ederek çalışma alanı oluşturdu.

UMKE, AFAD İtfaiye Su Altı Ekipleri, gönüllü arama kurtarma derneği üyeleri, AFAD gönüllüleri ile polis ve sağlık personelinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, 2 kişiye bot ve halat yardımıyla ulaştı.

Senaryo kapsamında kurtarılan 2 kişi, bölgede hazır bulunan ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Cansız bedenine ulaşılan diğer kişi ise sudan çıkararak ilgililere teslim edildi.

Tatbikata katılan ekiplerin gösterdiği performans beğeni topladı.

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