Düzce'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Düzce'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden Turgay T. idaresindeki 34 ZUY 23 plakalı otomobil, Cumayeri mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Düzce Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü ile yanındaki Aysun T, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



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