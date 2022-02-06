YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Düzce'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

06.02.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Düzce'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden Turgay T. idaresindeki 34 ZUY 23 plakalı otomobil, Cumayeri mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Düzce Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü ile yanındaki Aysun T, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batı Karadeniz'de kar manzarası havadan görüntülendiBatı Karadeniz'de kar manzarası havadan görüntülendi
İSTANBUL - EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER, KANCA BERABERİSTANBUL - EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER, KANCA BERABER
Konyaspor-Giresunspor maçının ardındanKonyaspor-Giresunspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 6 Şubat Pazar

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:14
İkindi
15:59
Akşam
18:25
Yatsı
19:46
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Ceketin altındakini çıkardı! Olay poz

Ceketin altındakini çıkardı! Olay poz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.