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Düzce’de tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

DÜZCE HABERLERİ  | 08.10.2020 15:28 | Son Güncelleme

Düzce) kapsamında görevli personellere eğitim verildi.

Düzce) kapsamında görevli personellere eğitim verildi. Eğitim sonunda personellere tahliye ve yangın tatbikatı da gerçekleştirildi.
Düzce’de İl Afet Müdahale Planı belirlendi. Belirlenen plana göre çalışma grupları belirlendi. Kurumlardan belirlenen personellerden oluşturulan çalışma gruplarına çeşitli eğitimler AFAD da verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bilgi yönetimi, izleme ve değerlendirme çalışma grubu operasyon planında görevli personellere TAMP, Çalışma Grubu planı, Afet bilinci ve yangın konularında eğitim verildi. Eğitim sonrasında tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

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İkindi
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Akşam
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Düzce Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Gün Eczanesi
Merkez
Mehtap Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
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