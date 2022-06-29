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Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

29.06.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-655 Batı Karadeniz Düzce-Zonguldak Bağlantı Yolu Akçakoca istikametinde seyreden, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, Tabakhane Köprüsü mevkisinde aynı yönde giden T.V. idaresindeki 81 FJ 780 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalan motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü T.V. polis karakoluna götürüldü.

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trafik kazası Düzce

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