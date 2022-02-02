Düzce'de, TÜGVA önderliğinde 3 ayların başlangıcı nedeniyle etkinlik düzenlendi

Düzce'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) önderliğinde 6 sivil toplum örgütünce, mübarek 3 ayların başlangıcı sebebiyle "Kuran Ziyafeti ve Sohbeti" etkinliği düzenlendi.

TÜGVA, Düzce Diyanet Gençlik, Ensar Vakfı Düzce Şubesi, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, Düzce Cihannüma ve Önder Vakfı önderliğinde mübarek 3 ayların başlangıcı nedeniyle "Kuran Ziyafeti ve Sohbeti" etkinliği gerçekleştirdi.

18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, programa katılan imam hatipler güzel sesleriyle beğeni topladı.

Programa İstanbul Maltepe Küçükyalı Çınar Camisi imam hatibi Muhammed Said Sezer, Cumayeri Avlayan Kuran Kursu öğreticisi Mahir Gülbahar, Ayasofya-i Kebir Camisi müezzin kayyımı Rıdvan Akbaş, İstanbul Büyük Çamlıca Camisi müezzin kayyımı Enes Özsoy, Düzce Cedidiye Camisi müezzin kayyımı Bayram Çotur ve Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu katıldı.



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