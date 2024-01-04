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Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

04.01.2024 07:53 | Son Güncelleme:
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gölyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, sentetik uyuşturucu, esrar ve 2 adet uçaksavar mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli R.A.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı R.A.C, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan kent merkezi Körpeşler Mahallesi'nde M.K'nin evine düzenlenen operasyonda ise 3 parça halinde 460 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

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