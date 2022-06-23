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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

23.06.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Narkotik köpeklerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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