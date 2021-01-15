YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce’de vahşi depolama tarih oluyor

Düzce’de vahşi depolama tarih oluyor

15.01.2021 18:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Düzce’de vahşi depolama tarih oluyor

Düzce Belediyesi, vahşi depolama sahalarının tamamen tarihe karışması için Katı Atık Entegre Tesisi’nin ardından ikinci bir adım daha atarak ilçeler için daha ekonomik olacak olan transfer merkezi için çalışmalara başladı.Düzce Belediyesi, Katı Atık Entegre Tesisine atıkların getirilmesinde sorun yaşanan ilçeler için transfer merkezi formülünü masaya yatırdı.

Düzce Belediyesi, vahşi depolama sahalarının tamamen tarihe karışması için Katı Atık Entegre Tesisi’nin ardından ikinci bir adım daha atarak ilçeler için daha ekonomik olacak olan transfer merkezi için çalışmalara başladı.
Düzce Belediyesi, Katı Atık Entegre Tesisine atıkların getirilmesinde sorun yaşanan ilçeler için transfer merkezi formülünü masaya yatırdı. Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ve Düzce İli Katı Atık Birliği (DİKAB) üyesi Belediye Başkanları, Düzce Belediyesinde bir araya gelerek; İl Özel İdaresi’nin topladığı atıkların taşıma mesafesinin uzun olması nedeniyle yeni bir transfer merkezine dökülmesine karar verdi. DİKAB, yeni transfer merkezi için çalışmayı başlattı.

Mesafe zorluyordu
Gölyaka, Kaynaşlı ve Gümüşova gibi Katı Atık Entegre Tesisine uzak mesafede olan ilçelerin ekonomik olarak da rahatlayacağı sistem sayesinde belediyeler daha az maliyetle atıklarını bertaraf edebilecek. Akçakoca’nın ilçesinin transfer merkezinin olması ve Yığılca’nın da mesafe yakınlığından dolayı muaf tutulduğu çalışmada, diğer ilçe, belde belediyeleri ile Özel İdare çöp toplama araçları, atıklarını Hecinler’e yakın kurulacak olan transfer merkezine daha kısa sürede getirebilecek. Böylelikle hem mesafeden, hem de maliyetlerden avantaj sağlanmış olacak. Bu çalışma ile de Hecinler bölgesine olan taşıma trafiği azalacak. İlçeler transfer merkezine atıkların taşınması için ortak çalışma da yapabilecek.
İlçelerin vahşi çöp depolama sahalarını terk etmeleri ve İSKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ceza almamaları için transfer merkezinin yapılmasına karar verilmesinin ardından DİKAB, yeni bir çöp transfer merkezi oluşturarak kısa sürede faaliyete geçirecek.

Düzce’de vahşi depolama tarih oluyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Düzce Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:41
Sabah
08:11
Öğle
13:10
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:23

Düzce Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Emirgan Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Başkan Özlü emekçinin yanında olduğunu gösterdi

Başkan Özlü emekçinin yanında olduğunu gösterdi

Düzce ev sahipliğinde tiyatro konuşuldu

Düzce ev sahipliğinde tiyatro konuşuldu

Müzik terapi ve uygulamaları ele alındı

Müzik terapi ve uygulamaları ele alındı

Düzce Üniversitesi’nin endüstriyel iş birlikleri bölge sınırlarını aştı

Düzce Üniversitesi’nin endüstriyel iş birlikleri bölge sınırlarını aştı

Görme engelli kardeşlerin hikayesi hayranlık uyandırıyor

Görme engelli kardeşlerin hikayesi hayranlık uyandırıyor

Anadolu Otoyolu'nda pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.