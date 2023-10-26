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Düzce'de yedikleri mantardan zehirlenen 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı

26.10.2023 07:26 | Son Güncelleme:
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2 kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Düzce'de yedikleri mantardan zehirlenen 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dağdan topladıkları mantarı tükettikten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Zekeriya köyü Kadirler Mahallesi'nde yaşayan iki aile, dağdan topladıkları mantarı akşam yemeğinde yedi.

Yemekten kısa süre sonra Ramazan (30), Tuğba (26) ve Emel A. (27) ile Yahya (39), Meryem (39), Gamze (13), Nergis (14) ve Yusuf Ö. (7) fenalaştı.

Durumu 112 Acil Servise bildiren aile bireyleri, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Yahya ve Meryem Ö'nün sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

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zehirlenme Düzce mantar

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Çuhalli eczanesi
Akcakoca
Ahsen eczanesi
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