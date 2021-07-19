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Düzce'de yolcu otobüsünde tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

19.07.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yolcu otobüsünde tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüphelinin şehirler arası yolcu otobüsünde seyahat ettiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu aracı Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde durduran ekipler, zanlının valizlerinde yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kadın heykeli, bilezik, toprak kandil, gözyaşı şişesi, ok ucu, çeşitli miktarlarda süs eşyası ve aksesuar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Düzce Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edilen eserlerin değerinin, incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

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