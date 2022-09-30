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Düzce'de yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan 2 zanlı gözaltına alındı

30.09.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan 2 zanlı gözaltına alındı

Düzce'de yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan 2 zanlı gözaltına alındı

Düzce'de yolcu otobüsündeki 2 yabancı uyruklunun valizlerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki dinlenme tesisinde bir yolcu otobüsü durduruldu.

İran uyruklu yolcular J.P. ve M.K.K'nin üst araması ve valizlerinde 1 kilo 261 gram afyon sakızı ile 3 bin 190 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.
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Düzce'de yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan 2 zanlı gözaltına alındı

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Düzce uyuşturucu valiz

Düzce Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

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