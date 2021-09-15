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Düzce'de yöreye ait yemeklerin tanıtılacağı "Mutfak Sanatları Merkezi" açıldı

15.09.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Faruk Özlü: - "Düzce'ye gelen insanları rahatlıkla ağırlayabileceğimiz bir yer oldu"

Düzce'de yöreye ait yemekleri tanıtmak için yapılan Mutfak Sanatları Merkezi kapılarını açtı.

Kazukoğlu Mahallesi Bahçelievler mevkisinde, belediye tarafından yapılan Mutfak Sanatları Merkezi binasının açılışını gerçekleştiren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, gazetecilere, turistleri Düzce mutfağıyla tanıştıracaklarını söyledi.

Burada daha önce atıl bir binanın olduğunu ve yeni bir projeyle Düzce'ye değer katmak istediklerini ifade eden Özlü, kentte birçok etnik kökenden vatandaşın yaşadığını belirtti.

Başkan Özlü, kentin bu zengin mutfak kültürünü tanıtmak istediklerini vurgulayarak, "Yenisini yaparken de Düzce'nin etnik yapısına bakarak karar verdik. Düzce'de yaşayan tüm insanların mutfaklarında yaptığı yemekleri tanıtma kararı verdik. Düzce'ye gelen insanları rahatlıkla ağırlayabileceğimiz bir yer oldu." diye konuştu.

Öte yandan Özlü, Mutfak Sanatları Merkezine verilecek ismi vatandaşların belirleyeceğini söyledi.

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