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Düzce'de yük asansöründen düşen işçi ağır yaralandı

30.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yük asansöründen düşen işçi ağır yaralandı

Düzce'de yük asansöründen düşen işçi ağır yaralandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde inşaat halindeki fabrikanın yük asansörüyle yemek taşıdığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan düşen işçi ağır yaralandı.

Yeşil Mahalle'de fabrika inşaatında çalışan Muhammed Doğan, binanın dış cephesinde kurulu asansöre binerek 3. kata yemek çıkarmak istedi.

Bu sırada dengesini kaybeden Doğan, aşağı düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Düzce'de yük asansöründen düşen işçi ağır yaralandı

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