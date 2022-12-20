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Düzce’de yüksek kesimler beyaza büründü

20.12.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Düzce’de yüksek kesimler beyaza büründü

Düzce’de dün akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Şehre 33 kilometre uzaklıkta, bin 450 metre rakımda bulunan Sinekli Yaylası beyaz gelinliğini giydi.

Bölgede yaşayan Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, hava sıcaklığının gece eksi 12’lere kadar düştüğünü belirterek, "Bugün 20 Aralık 2022. Yeni yıla 10 gün kala mevsimin ikinci karı geldi. Şu anda hava eksilerde. Kar huzur veriyor. Bu ağaçların görüntüsü, köknar ağaçlarının görkemli duruşu muhteşem" dedi.

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