Düzce'deki Cumayeri Ortaokulunda geçici olarak ikili eğitime geçilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı doğrultusunda deprem bölgesine gelen İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü birim amiri ve daire başkanları, incelemelerde bulunmaya devam ediyor.

Depremden etkilenen okul ve eklentilerini gezerek durumları hakkında bilgi alan Genel Müdür Umut Gür, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilk gün gelip incelemelerini okulda yaptıklarını söyledi.

Ekibin, yaşı ve daha önce güçlendirme görmüş olması dolayısıyla binayı ikinci ekibin incelemesini uygun gördüğünü, dün de okulun yeniden incelendiğini aktaran Gür, kendisinin de bugün ziyaret ettiğini, binada ağır hasar durumunun söz konusu olmadığını bildirdi.

"170 ÖĞRENCİMİZİN A BLOKTA EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Gür, inceleme sonuçlanana kadar okulda tedbir amaçlı ikili eğitime geçileceği bilgisini paylaşarak, "B blokta 7 derslikte 170 öğrencimiz var. A blokta da 14 derslikte 340 öğrencimiz var. Kısa süreliğine 170 öğrencimizin A blokta eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Hızlı şekilde binada inceleme yaptıracaklarını vurgulayan Gür, "Çıkan sonuçlara göre okulumuzun gerekli işlemleri yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ekipleri halen sahada, okullarımızın deprem sonrası incelemelerini tahmin ediyorum bitirmiş olmaları lazım. Koordineli şekilde çalışıyoruz, gereken her türlü desteği vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Umut Gür, Bakan Özer'in talimatıyla dün okullardaki küçük sıva dökülmeleri, devrilen dolap veya sıra ekipmanıyla ilgili ödenek gönderildiğini belirterek, okulların ihtiyaçlarının pazartesiye kadar giderilmiş olacağını ifade etti.

