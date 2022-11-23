YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Düzce'deki deprem Zonguldak'ta da hissedildi

Düzce'deki deprem Zonguldak'ta da hissedildi

23.11.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bacası yıkılan ve çatlaklar oluşan bir evde yaşayan 5 kişi tahliye edildi.

Düzce'deki deprem Zonguldak'ta da hissedildi

Bölücek Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde, deprem nedeniyle çatlaklar oluştu, evin bacası yıkıldı.

Evde ikamet edenlerin ihbarı üzerine AFAD ekipleri inceleme yaptı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, evdekileri tahliye etti.

Evde yaşayan 5 kişi, ekipler tarafından güvenli yere alındı.

Güvenlik amacıyla binanın bulunduğu çevrenin elektriği ekipler tarafından kesildi.

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AA muhabirine, yapıda ufak tefek hasarın olduğunu belirterek, "Ailemiz güvenliği amacıyla jandarma ekiplerimiz tarafından karakolun misafirhanesinde ağırlanıyor. Şu an sağlıkları yerinde. Herhangi bir olumsuzluk yok. Daha sonra evin durumuyla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 kişilik ailenin yaşadığı evde hasar oluştu5 kişilik ailenin yaşadığı evde hasar oluştu
Iğdır'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri dron ile görüntülendiIğdır'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri dron ile görüntülendi
23 yaşındaki genç evde ölü bulundu23 yaşındaki genç evde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
deprem Zonguldak Düzce

Zonguldak Namaz Vakitleri 23 Kasım Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:43
Öğle
12:44
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
19:00
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.