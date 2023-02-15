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Düzce’deki depremzedelerin ihtiyaçları buradan karşılanıyor

15.02.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından şehre gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal market açtı.

Düzce’deki depremzedelerin ihtiyaçları buradan karşılanıyor

Sosyal market şu ana kadar depremzedelerin 400 başvurusunu karşıladı.

Düzce Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından tüm birimleriyle başlattığı yardım seferberliği halini Düzce’ye gelen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da kararlılıkla sürdürüyor. Depremin ardından hızlı şekilde koordine olarak arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderen, başlattığı yardım kampanyası ile ayni ihtiyaçların karşılanması noktasında büyük emek sarf eden, akabinde tuvalet, lavabo, soba gibi en önemli ihtiyaç malzemelerinin üretilerek bölgeye sevk edilmesini sağlayan Düzce Belediyesi, bir yandan da afetzedelerin deprem bölgesinden Düzce’ye gelmesini sağladı.

YARDIMLAR TEK TEK TASNİF EDİLİYOR

Şehre gelen depremzedelerin evlere yerleştirilmeleriyle birlikte ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çatısı altında kurduğu ‘Sosyal Market’i Bahçeşehir bölgesindeki ek hizmet binasında kullanıma açtı. Ekipler, açılan market dahilinde depremin ilk gününden beri seferberliğe destek olan Düzcelilerin yardımları tasnifleyerek depremzedelere ulaştırılmasını sağlıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan sosyal markette kullanılmamış her türlü giyim eşyasından kişisel temizlik ürünlerine çeşitli gıda malzemelerinden anne ve çocuklar için birçok eşya yer alıyor.

“İHTİYAÇLARIN GİDERİLMESİNİ SAĞLIYORUZ”

Yapılan çalışmalara yönelik değerlendirmede bulunan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, “Depremin ilk gününden itibaren duyarlı Düzceli vatandaşlarımız büyük oranda yardımda bulundular. Bunların büyük kısmı düne kadar deprem bölgelerine gönderildi. Son birkaç gündür AFAD koordinesinde Düzce’ye gelen depremzedelerin barınma ihtiyaçları çözülüyor. Bu manada ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik sosyal market oluşturuldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan sosyal market ile yiyecek, giyecekler koliler halinde tasnif edilerek depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi.

“HAZIRLAYIP EVLERİNE ULAŞTIRIYORUZ”

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin ise müdürlük olarak AFAD koordinasyonunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Müdürlük olarak depremin ilk anından itibaren harekete geçtik ve bir sosyal market oluşturduk. Düzce’ye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gıdaların, hijyen paketlerinin ve giyimin olduğu mağazalarımızı hazırlıyoruz. Burada bulunan depremzedelerden bize gelen talepleri sosyal marketimizden hazırlayıp evlerine kadar ulaştırıyoruz. Buraya gelerek üzülmelerini, yorulmaları istemiyoruz. İhtiyaçlarını telefon ile alıp kendilerine ulaştırıyoruz. Şu ana kadar 400 civarında başvuru aldık ve ihtiyaçlarını ulaştırdık” ifadelerinde bulundu.

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