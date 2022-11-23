Düzce'deki hastanelere kan tedariki yapıldı

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı andan itibaren Ankara, Düzce, Bolu, Sakarya, Zonguldak ve İstanbul'dan ekiplerin sahada seferber olduğunu söyledi.

Ankara'da ve Düzce'de oluşturulan kriz masalarında Afet Müdahale Planı çerçevesinde gerekenlerin yapıldığına işaret eden Kınık, ilk etapta sahada beslenme ve battaniye ihtiyacı konusunda seferberlik yapıldığını aktardı.

Kınık, şu an sahada 200 civarında ekibin, 25 araçla bölgede battaniye ve yemek dağıtımlarına devam ettiğini belirterek, "Afetin beklenen sıkıntılarından bir tanesi de kan ihtiyacıydı. Bu konuyla ilgili olarak da bölgede afet rezervlerimiz uygundur. Dolayısıyla hastanelere bu konuyla ilgili tedarikler gerçekleştirildi. Hamdolsun herhangi bir sıkıntı bu anlamda yaşanmamış oldu." dedi.

Şu anda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kınık, "Evlerinde hasar olan, hasar olduğunu düşünen vatandaşlarımız şu anda evlerine girmiyorlar, girmemeleri de gerekiyor. Onlara dışarıda, sokakta destek veriyoruz. Günün ilerleyen saatlerinde hasar tespiti bittikten sonra vatandaşlarımızın hangi evlere girebileceği, hangilerine giremeyeceği tespit edildikten sonra kalıcı barınma ya da orta vade destek programlarımız devreye alınacak." bilgisini paylaştı.

Kınık, devletin bütün unsurlarının sahada olduğunu vurgulayarak, "Yerel kapasite bu işin üstesinden gelebilecek noktadadır. Şu anda dışarıdan herhangi bir yardım ihtiyacı bulunmamaktadır. Özellikle yardım yapmak isteyen vatandaşlarımıza bunu ifade etmek isterim. Yereldeki sivil toplum ve afet müdahale kapasitemiz, bu işin üstesinden gelebilecek noktadadır." diye konuştu.

"1999 DEPREMİ SONRASINDA DERSLER ALINMIŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Düzce'de yaklaşık 3 bin adet battaniyenin sahaya sevk edildiğini bildiren Kınık, mobil ikram araçlarından çorba ve kahvaltılık dağıtımının sürdüğünü kaydetti.

Bin kişilik öğle yemeği çıkarıldığın, köylerdeki hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Kınık, bölgelerdeki ihtiyaçların giderildiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda ihtiyaçlar AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanmış durumda. Vatandaşlarımız hasar tespiti bitip akşam saatlerinde iyileştirme noktasında evlerine dönmesi ve tekrar afetin bir gün öncesine dönmesiyle ilgili çalışmalar noktasında bekliyorlar. Şu anda 200 kişilik Kızılay ekibimiz var ama AFAD'tan ve sivil toplum kuruluşlarından gelenlerle yüzlerce profesyonel ekip şu anda sahada. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, AFAD, ilgili birimler, sivil toplum kuruluşları, Kızılay şubelerimiz ve gönüllülerimiz sahada, herkes daha önceden planlanan faaliyetlerini icra ediyorlar. Koordinasyon var. 1999'da yaşanan deprem sonrasında dersler alınmış gibi gözüküyor."

