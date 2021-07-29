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Düzce'den yılın ilk yarısında AB ülkelerine 9 bin ton fındık ihraç edildi

29.07.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'den yılın ilk yarısında AB ülkelerine 9 bin ton fındık ihraç edildi

Düzce'den yılın ilk 6 ayında AB ülkelerine yaklaşık 9 bin ton işlenmiş iç fındık gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den geçen yıl 18 bin 596 ton işlenmiş iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Hasadı geçen yıl eylülde sona eren mahsul ise piyasaya inmeye devam ediyor. Yeni hasat dönemine yaklaşılmasına rağmen ihracat hız kesmedi ve ocak-haziran döneminde kentten AB ülkelerine 9 bin 102 ton işlenmiş iç fındık gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, kent ihracatının büyük bölümünün işlenmiş fındık olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, "Ürün halen pazara inmeye devam ediyor. Dünyadaki salgına rağmen ihracat hızla sürüyor. İlden ihraç edilen fındık, işlenmiş ve kullanıma hazır iç fındık olarak gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

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