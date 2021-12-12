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Düzceli girişimci devlet desteğiyle açtığı mantar üretim tesisinde 35 kişiye istihdam sağladı

12.12.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de tavuk yetiştirdiği kümesi mantar üretim tesisine çeviren ve devlet desteğiyle üretimini genişleten girişimci, günlük yaklaşık 1,5-2 ton üretim kapasitesine ulaştı - Girişimci Şeref Ali Veli: - "Bu, ekonomik güç isteyen bir iş. KOSGEB ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle önümüzü açmayı başardık"

ÖMER ÜRER - Düzce'de tavuk yetiştirdiği kümesi mantar üretim tesisine çeviren ve devlet desteğiyle üretimini genişleten 47 yaşındaki girişimci Şeref Ali Veli, çoğu kadın 35 kişiye istihdam sağladı.

Ortaokul mezunu olan ve hayatı boyunca girişimcilik ruhuyla birçok alanda çalışmalar yapan Veli, 1999'da Düzce'de yaşanan depremin ardından tavuk yetiştiriciliğini bırakarak farklı bir alana yönelmeye karar verdi.

Mantar üreticiliği yapmak için harekete geçen Veli, araştırmaları sonucu tavuk kümesini mantar üretim tesisine dönüştürdü.

Küçük çaplı başladığı işte deneyim kazanan Veli, yakınlarının da desteğiyle işini büyüttü.

Taleplerin artması üzerine başvuruda bulunduğu KOSGEB ile Tarım ve Orman Bakanlığından destek almaya hak kazanan Veli, üretimini genişleterek günlük 1,5-2 ton üretim kapasitesine ulaştı.

Eleman ihtiyacı artan Veli, işi öğrettiği çoğu kadın 35 kişiyi istihdam ederek aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağladı.

- "Piyasanın mantar ihtiyacını görüp işletmemizi büyütüp bugünlere geldik"

Şeref Ali Veli, AA muhabirine, 1999 depreminin ardından babasının "herkesin yaptığı değil, yapamadığı işlere yönelin" tavsiyesi üzerine mantar üretimine başladığını söyledi.

İlk etapta birçok yere gidip mantar yetiştiriciliğiyle araştırmalar yaptığını aktaran Veli, piyasanın mantar ihtiyacını görüp işletmeyi büyüterek bugünlere geldiğini anlattı.

Veli, ilk etapta küçük üretimlerle işe başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha sonra deneyimlerimiz bizi buraya getirdi. Tecrübelerle üzerine koyarak kendi arazimde 28 üretim odasına ulaştım. Şu anda Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde yüzde 70 pazar payına sahibiz. Sakarya, Bolu, Zonguldak illerine 2 günde bir sevkiyatlarımız var. Çok şükür yaptığımız işte şu anda iyi bir yerdeyiz.

Devletimizin birçok alanındaki desteğinden yaralanmayı başardım. Bu, ekonomik güç isteyen bir iş. Maliyetler oldukça yüksek, planlarımızı yaptık ve o şekilde yola çıktık. KOSGEB ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle önümüzü açmayı başardık. Bu işin en güzel yanı, vasıfsız elemana bu işi öğretmeyi ve işe haiz hale getirebilmeyi başarabilmek." diye konuştu.

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