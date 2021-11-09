DÜZELTME - "AK Parti Milletvekili Karaman'dan Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'daki bazı köylerde elektrik olmadığı sözlerine yanıt" başlıklı haberimizdeki "Elazığ'daki" ifadesini "Erzincan'daki" şeklinde düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'da ve Tercan ilçesinde elektriksiz köy bulunmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Tercan ilçesinin bazı köylerinde elektrik olmadığı yönündeki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yapan Karaman, Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Kuzuören ve Fındıklı köylerinde elektrikle ilgili hiçbir problemin olmadığını aktardı.

Karaman, şu değerlendirmede bulundu:

" 'Zifiri karanlıkta yaşıyorlar' dediği Fındıklı köyünde iki yıl önce tesis yenilemeleri de yapılmıştır. Tercan ilçemizin 71 köyünde elektrik arzı ile ilgili bir problemin olmadığı gibi Valiliğimize ve Kaymakamlığımıza intikal eden elektrikle ile ilgili herhangi bir başvuru veya şikayet de bulunmuyor. Kılıçdaroğlu'nun peş peşe söylediği yalanlar artık 'katmerli yalan' oldu.

Köylerimizle ilgili bırakın elektrik sorununu İl Özel İdaresi olarak kentte nerdeyse tüm köy yolları sıcak asfalt yapılmıştır. Bırakın köylümüze hizmeti götürmeyi besledikleri hayvanların bile kara yolundan güvenli geçişlerini sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk kez yapılan ve örnek teşkil eden 'Ekolojik üst geçit' köprüsünü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

Karaman, en ücra noktada bulunan vatandaşlara hizmet götürmeyi aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

